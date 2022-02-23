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Аеропорти в Харкові і в Дніпрі тимчасово закрили

Автор: Наталья Скороход

Аеропорт Харкова закрили на деякий час.Також закритий аеропорт у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аvianews.

У Харкові злітно-посадкова смуга 07/25 не приймає рейси з 20:35 23 лютого і до 08:35 24 лютого. Це єдина злітно-посадкова смуга аеропорту Харкова, яка приймає рейси.

При цьому скасовано приліт до Харкова рейсу Windrose ("Роза Вітрів") 7W145 з Києва.

Приліт рейсу Azur Air Ukraine QU 5332 з Шарм-ель-Шейха перенесено з 00:55 24 лютого на 11:00 24 лютого.

На виліт скасовано зворотний рейс на Київ і перенесено виліт рейсу в Шарм-ель-Шейх.

Також за повідомленням NOTAM, не працюватиме і Дніпровський аеропорт. Аеродром буде закритий з 00:00 до 07: 00 24 лютого.

Про причини тимчасового закриття аеропортів не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що українські авіакомпанії поки що не бачать приводу для скасування рейсів. Однак допускаються деякі зміни в розкладах, але вони не будуть значними.

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