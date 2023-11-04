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Аеропорт Гамбурга закрили через озброєного чоловіка. У нього в заручниках діти

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Аеропорт німецького міста Гамбург закрили через озброєного чоловіка. Він тримає в заручниках двох дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Чоловіка помітили на своєму автомобілі Audi перед терміналом 1. Потім він зник, через кілька хвилин прорвався на автомобілі через бар'єр безпеки і виїхав на злітно-посадкову смугу. 

За даними видання, у машині чоловік утримує двох дітей. Незадовго до того, як стрілка помітили співробітники служби безпеки аеропорту, його дружина викликала поліцію і попередила екстреним телефоном, що її чоловік мчить в аеропорт із дітьми. 

Крім того, чоловік влаштував кілька пожеж у районі аеропорту. Він кілька разів вистрілив зі свого автомобіля і засів із дітьми в Audi.

Видання повідомляє, що авіасполучення в Гамбурзі повністю скасовано. Усі входи в термінали закриті. На місці працюють правоохоронці.

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Гамбург