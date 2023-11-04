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Аэропорт Гамбурга закрыли из-за вооруженного мужчины. У него в заложниках дети

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Аэропорт немецкого города Гамбург закрыли из-за вооруженного мужчины. Он держит в заложниках двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Мужчина был замечен на своем автомобиле Audi перед терминалом 1. Затем он скрылся, через несколько минут прорвался на автомобиле через барьер безопасности и выехал на взлетно-посадочную полосу. 

По данным издания, в машине мужчина удерживает двух детей. Незадолго до того, как стрелок был замечен сотрудниками службы безопасности аэропорта, его жена вызвала полицию и предупредила по экстренному телефону, что ее муж мчится в аэропорт с детьми. 

Кроме того, мужчина устроил несколько пожаров в районе аэропорта. Он несколько раз выстрелил из своего автомобиля и засел с детьми в Audi.

Издание сообщает, что авиасообщение в Гамбурге полностью отменено. Все входы в терминалы закрыты. На месте работают правоохранители. 

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Гамбург