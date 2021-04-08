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Аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали. Впереди еще голосование

Автор: РБК-Украина

Международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали. Теперь он называется "Днепр", но весной еще предстоит голосование за окончательное название.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Нет больше аэропорта "Днепропетровск", есть "Днепр". Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр", - отметил министр.

По его словам, этой весной жители области смогут проголосовать, в честь какого знакового деятеля будет назван аэропорт. Он также добавил, что до конца следующего года начнет работу новый терминал, а до конца 2023 в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит возобновить работу аэропорта Ужгорода.

Также ранее Министерство инфраструктуры предлагало построить еще один международный аэропорт для Киева.

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Новости Украины ДнепраэропортВладислав Криклий
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