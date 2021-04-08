Аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали. Впереди еще голосование

Международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали. Теперь он называется "Днепр", но весной еще предстоит голосование за окончательное название.

"Нет больше аэропорта "Днепропетровск", есть "Днепр". Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталась окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр", - отметил министр.

По его словам, этой весной жители области смогут проголосовать, в честь какого знакового деятеля будет назван аэропорт. Он также добавил, что до конца следующего года начнет работу новый терминал, а до конца 2023 в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса.