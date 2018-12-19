Аеропорт "Бориспіль" зупинив прийом імпортних вантажів

Фото: аеропорт "Бориспіль" (kbp.kiev.ua)

Прийом вантажів здійснюватиметься з 4 січня

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у зв’язку з великими сезонними обсягами авіавантажів вводить тимчасове обмеження на прибуття імпортних вантажів на вантажний термінал для вантажних та пасажирських повітряних суден. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні прес-служби аеропорту.

Як зазначається, обмеження діятимуть з 24 грудня 2018 року до 4 січня 2019 року.

Повідомляється, що необхідність тимчасового обмеження імпортних вантажів виникла через різке збільшення обсягів авіавантажів за останні два тижня.

"Дана ситуація обумовлена недостатніми технічними та людськими ресурсами для своєчасної обробки вантажів в зимовий період. Аеропорт зупинив прийом імпортних вантажів для виправлення ситуації та забезпечення заходів з обробки наявних обсягів імпорту", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що експортні та транзитні вантажі будуть оброблятися та відправлятися без введення обмежень.

Як повідмляло РБК-Україна, аеропорт "Бориспіль" планує у 2019 році досягти рекордного показника пасажиропотоку у своїй історії - 14,36 млн осіб.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" літак компанії "Бєлавіа" здійснив жорстку посадку, збивши під час вирулювання ліхтарі.