Аеропорт "Бориспіль" попередив про можливі затримки рейсів через снігопади

Ілюстративне фото (fb.com/airportboryspil)

Через снігопади можливі зміни у розкладі рейсів

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" повідомили, що через снігопади, які охопили Київ, можливі затримки рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку аеропорту у Facebook.

Як повідомляється, зміни в розкладі рейсів можливі, тому що внаслідок снігопадів збільшився час підготовки до вильотів та прильотів літаків. Крім того, нараз проводиться очистка перону та злітних смуг.

"До уваги пасажирів! Щільні снігові опади вночі забезпечили нас значною роботою. Йде очистка перону та злітних смуг, деайсинг обробка літаків. Відповідно, підготовка до вильотів/прильотів займає більше часу, ніж завжди. Можливі зміни в розкладі рейсів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що синоптики попередили про можливе погіршення погоди у всіх регіонах України, окрім західних областей. За даними Укргідрометцентру, у Києві сьогодні, 1 грудня, очікуються снігопади.