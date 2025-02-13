Аеропорт "Бориспіль" провів переговори з Wizz Air про відновлення перельотів

Відновлення польотів з аеропорту "Бориспіль"

На початку місяця аеропорт "Бориспіль" заявив, що готовий відновити прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні.

Детальніше про те, що для цього буде необхідно, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

До того ж раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни.

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