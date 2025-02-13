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Аеропорт "Бориспіль" провів переговори з Wizz Air про відновлення перельотів

Фото: Аеропорт "Бориспіль" провів переговори з Wizz Air (facebook.com wizzair)
Автор: Каріна Левицька

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та лоукостер Wizz Air провели переговори. Вони обговорили можливості запуску пасажирських авіаперевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Пресслужба аеропорту розповіла, що з 11 по 13 лютого делегація аеропорту "Бориспіль" провела зустріч високого рівня та переговори з європейським лоукостером Wizz Air в їх штаб-квартирі в Будапешті.

Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень зі столичного аеропорту "Бориспіль" після відкриття повітряного простору.

Менеджмент аеропорту змістовно поінформував керівників авіакомпанії про операційну готовність аеропорту та стан:

  • інфраструктури,
  • аеродрому,
  • терміналів,
  • техніки з наземного обслуговування літаків,
  • заходів із підтримання сертифікаційних вимог,
  • кваліфікації персоналу,
  • забезпечення безпеки.

 

Відновлення польотів з аеропорту "Бориспіль"

На початку місяця аеропорт "Бориспіль" заявив, що готовий відновити прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні.

Детальніше про те, що для цього буде необхідно, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

До того ж раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни.

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Wizz AirБориспільаэропорт Борисполь