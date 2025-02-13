ua en ru
Чт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Аеропорт "Бориспіль" провів переговори з Wizz Air про відновлення перельотів

Київ, Четвер 13 лютого 2025 19:20
UA EN RU
Аеропорт "Бориспіль" провів переговори з Wizz Air про відновлення перельотів Фото: Аеропорт "Бориспіль" провів переговори з Wizz Air (facebook.com wizzair)
Автор: Каріна Левицька

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та лоукостер Wizz Air провели переговори. Вони обговорили можливості запуску пасажирських авіаперевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Пресслужба аеропорту розповіла, що з 11 по 13 лютого делегація аеропорту "Бориспіль" провела зустріч високого рівня та переговори з європейським лоукостером Wizz Air в їх штаб-квартирі в Будапешті.

Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень зі столичного аеропорту "Бориспіль" після відкриття повітряного простору.

Менеджмент аеропорту змістовно поінформував керівників авіакомпанії про операційну готовність аеропорту та стан:

  • інфраструктури,
  • аеродрому,
  • терміналів,
  • техніки з наземного обслуговування літаків,
  • заходів із підтримання сертифікаційних вимог,
  • кваліфікації персоналу,
  • забезпечення безпеки.

Відновлення польотів з аеропорту "Бориспіль"

На початку місяця аеропорт "Бориспіль" заявив, що готовий відновити прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні.

Детальніше про те, що для цього буде необхідно, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

До того ж раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Wizz Air Бориспіль аэропорт Борисполь
NEWS
Європа в шоці? Як реагують західні ЗМІ на заяви Трампа і його команди про Україну і Путіна
Європа в шоці? Як реагують західні ЗМІ на заяви Трампа і його команди про Україну і Путіна
DAILY
Комбат 3-ї ОШБр Олег Романов: Піхота вгризлася зубами в землю, але наскільки її вистачить?
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Комбат 3-ї ОШБр Олег Романов: Піхота вгризлася зубами в землю, але наскільки її вистачить?