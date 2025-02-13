Аэропорт "Борисполь" провел переговоры с Wizz Air о возобновлении перелетов
Международный аэропорт "Борисполь" и лоукостер Wizz Air провели переговоры. Они обсудили возможности запуска пассажирских авиаперевозок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный аэропорт "Борисполь".
Пресс-служба аэропорта рассказала, что с 11 по 13 февраля делегация аэропорта "Борисполь" провела встречу высокого уровня и переговоры с европейским лоукостером Wizz Air в их штаб-квартире в Будапеште.
Основной темой стал оперативный запуск авиаперевозок из столичного аэропорта "Борисполь" после открытия воздушного пространства.
Менеджмент аэропорта содержательно проинформировал руководителей авиакомпании об операционной готовности аэропорта и состоянии:
- инфраструктуры,
- аэродрома,
- терминалов,
- техники по наземному обслуживанию самолетов,
- мероприятиях по поддержанию сертификационных требований,
- квалификации персонала,
- обеспечению безопасности.
Возобновление полетов из аэропорта "Борисполь"
В начале месяца аэропорт "Борисполь" заявил, что готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине.
Подробнее о том, что для этого будет необходимо, можно узнать в материале РБК-Украина.
К тому же ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, которые позволят возобновить полеты в Украину в течение нескольких недель после завершения войны.
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