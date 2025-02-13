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Аэропорт "Борисполь" провел переговоры с Wizz Air о возобновлении перелетов

Киев, Четверг 13 февраля 2025 19:20
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Аэропорт "Борисполь" провел переговоры с Wizz Air о возобновлении перелетов Фото: Аэропорт "Борисполь" провел переговоры с Wizz Air (facebook.com wizzair)
Автор: Карина Левицкая

Международный аэропорт "Борисполь" и лоукостер Wizz Air провели переговоры. Они обсудили возможности запуска пассажирских авиаперевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный аэропорт "Борисполь".

Пресс-служба аэропорта рассказала, что с 11 по 13 февраля делегация аэропорта "Борисполь" провела встречу высокого уровня и переговоры с европейским лоукостером Wizz Air в их штаб-квартире в Будапеште.

Основной темой стал оперативный запуск авиаперевозок из столичного аэропорта "Борисполь" после открытия воздушного пространства.

Менеджмент аэропорта содержательно проинформировал руководителей авиакомпании об операционной готовности аэропорта и состоянии:

  • инфраструктуры,
  • аэродрома,
  • терминалов,
  • техники по наземному обслуживанию самолетов,
  • мероприятиях по поддержанию сертификационных требований,
  • квалификации персонала,
  • обеспечению безопасности.

Возобновление полетов из аэропорта "Борисполь"

В начале месяца аэропорт "Борисполь" заявил, что готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине.

Подробнее о том, что для этого будет необходимо, можно узнать в материале РБК-Украина.

К тому же ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, которые позволят возобновить полеты в Украину в течение нескольких недель после завершения войны.

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Wizz Air Борисполь аэропорт Борисполь
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