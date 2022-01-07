Аеропорт Алмати закрили до 9 січня. Прийматиме тільки військові рейси
Фото: аеропорт "Алмати" закрили до 9 січня (almaty.airport.world.com)
Влада Казахстану продовжила закриття аеропорту міста Алмати. Повітряну гавань закрили після того, як її захопили протестувальники кількома днями раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Хабар 24".
Аеропорт "Алмати", як повідомив провладний Казахстанський телеканал, буде закритий до 9 січня.
Однак весь цей час повітряна гавань Алмати прийматиме військові рейси.
Нагадаємо, через закриття аеропорту "Алмати" з Казахстану не змогла вилетіти група громадян України.
Як повідомили в МЗС, йдеться про понад 40 українців. Зараз дипломати шукають спосіб їх повернення додому.
РБК-Україна публікувало відео з аеропорту "Алмати" після захоплення протестувальниками.