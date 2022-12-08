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На аеродромі захопленого Мелітополя пролунали вибухи: подробиці

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Мелітополь, Четвер 08 грудня 2022 22:40
На аеродромі захопленого Мелітополя пролунали вибухи: подробиці Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 8 грудня, на захопленому аеродромі у Мелітополі (Запорізька область) пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти Мелітополя обрали постійним місце для паління мелітопольський аеродром", - йдеться у повідомленні.

На аеродромі захопленого Мелітополя пролунали вибухи: подробиці

Федоров пояснив, що раніше вже приблизно десять разів на аеродромі лунали вибухи. Сьогодні знову пролунали гучні вибухи, які мер назвав "бавовною".

"Уточнюємо інформацію щодо ворожих втрат", - додав Федоров.

Нагадаємо, що на авіабазі в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чути вибухи, також виникла пожежа.

В тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району лунають гучні вибухи. Тим часом неподалік, біля Плодородного чути стрілянину.

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