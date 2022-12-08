На аеродромі захопленого Мелітополя пролунали вибухи: подробиці

У четвер, 8 грудня, на захопленому аеродромі у Мелітополі (Запорізька область) пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти Мелітополя обрали постійним місце для паління мелітопольський аеродром", - йдеться у повідомленні. Федоров пояснив, що раніше вже приблизно десять разів на аеродромі лунали вибухи. Сьогодні знову пролунали гучні вибухи, які мер назвав "бавовною". "Уточнюємо інформацію щодо ворожих втрат", - додав Федоров.