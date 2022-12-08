На аэродроме захваченного Мелитополя раздались взрывы: подробности
В четверг, 8 декабря, на захваченном аэродроме в Мелитополе (Запорожская область) раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Оккупанты Мелитополя выбрали постоянным место для курения мелитопольский аэродром", - говорится в сообщении.
Федоров объяснил, что ранее уже примерно десять раз на аэродроме раздавались взрывы. Сегодня снова раздались громкие взрывы, которые мэр назвал "бавовной".
"Уточняем информацию по враждебным потерям", - добавил Федоров.
Напомним, что на авиабазе во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы, также возник пожар.
Во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района раздаются громкие взрывы. Между тем неподалеку, у Плодородного слышна стрельба.
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