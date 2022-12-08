На аэродроме захваченного Мелитополя раздались взрывы: подробности

В четверг, 8 декабря, на захваченном аэродроме в Мелитополе (Запорожская область) раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Оккупанты Мелитополя выбрали постоянным место для курения мелитопольский аэродром", - говорится в сообщении. Федоров объяснил, что ранее уже примерно десять раз на аэродроме раздавались взрывы. Сегодня снова раздались громкие взрывы, которые мэр назвал "бавовной". "Уточняем информацию по враждебным потерям", - добавил Федоров.