За попередньою інформацією, три російських літаки МіГ-31 та два Су-34 певний час літати не зможуть - їх уражено.

Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється.

"Є вирогідність ще кращих новин", - додали у Генштабі.