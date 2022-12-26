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На аеродромі в російському Енгельсі пролунали вибухи (відео)

Фото: На аеродромі в російському Енгельсі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи. Там спрацювала система оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Два вибухи в районі аеродрому. Перший слабший, другий набагато сильніший", - пишуть у соцмережі.

Водночас зазначають, що на місці події чутно як виють сирени, туди також виїхали пожежники.

До слова, на летовищі зберігається стратегічна авіація - бомбардувальники Ту-95 і Ту-160.

Нагадаємо, 25 грудня у російському Курську сталися вибухи в районі аеродрому "Халіно".

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Війна Росії проти України