Аеродром "Халіно" в Курську атакував дрон, знищено керівництво авіаполку, - джерела

На аеродромі "Халіно" в російському Курську вибухнув безпілотник. Внаслідок чого є ліквідовані та постраждалі серед керівництва авіаційного полку ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у ГУР.
Як стало відомо, під атаку дрона потрапив аеродром "Халіно", що розташований ) за 7 км на від центру Курська. Свою назву він отримав через однойменне селище, яке розташоване неподалік.
Зазначимо, що на аеродромі базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого є літаки росіян Су-30СМ.
Спочатку "тривожні" новини з аеродрому в Курську почали писати російські Телеграм-канали, пов'язані з авіацією. Натомість російська влада традиційно замовчує те, що сталося.
Однак як розповіли РБК-Україна джерела у воєнній розвідці, потужний вибух стався на злітно-посадковій смузі.
Так, росіяни перехопили силами РЕБ "український БПЛА" поряд з аеродромом, і далі дрон нібито був "безпечно приземлений" на злітно-посадковій смузі.. Після цього оглянути "пташку" та сфотографуватися приїхало керівництво авіаполку та офіцери ФСБ.
"Коли делегація спробувала оглянути "трофейний" БПЛА, сталася детонація боєприпасу", - розповів співрозмовник.
Внаслідок чого з місця події ще протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених.
Зокрема, за даними джерел, під час вибуху були вбиті або отримали поранення:
Нагадаємо, що цього ранку в російському Курську жалілися на атаку безпілотників. Як згодом розповіли РБК-Україна джерела, внаслідок нової "бавовни" є влучання у місцеву будівлю МВС.
Крім того, джерело наголосило, що атаки на Курськ продовжуються.
Зокрема, вчора там також було неспокійно. Так, український безпілотник не тільки атакував будівлю ФСБ Росії у Курську в день міста, а ще під атаку потрапив нафтопереробний завод біля місцевого аеродрому.
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