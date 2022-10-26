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АЕК Ларнака – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

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Ларнака, Середа 26 жовтня 2022 15:20
АЕК Ларнака – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи Фото: "Динамо" раніше поступилося кіпріотам у Кракові (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У п'ятому турі групового етапу Ліги Європи 2022/23 АЕК із Ларнаки прийме київське "Динамо" на Кіпрі.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч АЕК Ларнака – "Динамо" відбудеться 27 жовтня на Кіпрі. Поєдинок прийме стадіон "Георгіос Карапатакіс". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

"Динамо" зобов'язане перемагати, якщо хоче поборотися за продовження виступів у єврокубках навесні. "Біло-сині" можуть потрапити до плей-офф Ліги конференцій. До матчів на виліт у Лізі Європи вже вийшли "Фенербахче" та "Ренн".

Напередодні "Шахтар" зіграв унічию зі "Селтіком" і зберіг шанси на місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На гол Якумакіса в першій половині "гірники" відповіли забитим м'ячем Мудрика після перерви. Для виходу в плей-офф донеччанам треба перемагати РБ "Лейпциг" у 6-му турі.

До слова, лісабонська "Бенфіка" позбавила "Ювентус" шансів на вихід до 1/8 фіналу Кубка чемпіонів.

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