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Интервью

Адвокаты Трампа передали спецпрокурору США документы по "российскому делу", - WP

НовостиПолитика    20.03.2018 - 07:33
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Юристы надеются ограничить личные встречи президента с Мюллером

Юристы американского президента Дональда Трампа передали спецпрокурору США Роберту Мюллеру документы, связанные с расследованием вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией, передает The Washington Post.

По информации издания, адвокаты Трампа надеются таким образом ограничить личные встречи президента с Мюллером "несколькими избранными темами", поскольку считают, что президент, который "склонен к ошибочным заявлениям", будет уязвим во время многочасового интервью.

При этом сам Трамп, по словам источника, "ждет с нетерпением" интервью.

Отмечается, что материалы, предоставленные офису Мюллера, состоят из внутренних писем Белого дома и корреспонденции о событиях, в том числе об увольнении советника по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми.

По информации газеты, следователи спецпрокурора сообщили адвокатам Трампа, что их основные вопросы делятся на две простые категории: что сделал Трамп и о чем он думал, когда делал это.

Юристы президента считают, что команда Мюллера может спросить, знал ли Трамп о связях Флинна с послом России Сергеем Кисляком во время президентской гонки 2016 года, и какие инструкции, если таковые были, он давал.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что расследование связей его команды с российским правительством, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, основано на мошенничестве.

 

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Теги: Российская Федерация, расследование, Дональд Трамп
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