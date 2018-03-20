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Інтерв'ю

Адвокати Трампа передали спецпрокурору США документи у "російській справі", - WP

НовиниПолітика    20.03.2018 - 07:33
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Юристи сподіваються обмежити особисті зустрічі президента з Мюллером

Юристи американського президента Дональда Трампа передали спецпрокурору США Робертові Мюллеру документи, пов'язані з розслідуванням втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомили два джерела, знайомих з ситуацією, передає The Washington Post.

За інформацією видання, адвокати Трампа сподіваються таким чином обмежити особисті зустрічі президента з Мюллером "кількома обраними темами", оскільки вважають, що президент, який "схильний до хибних заяв", буде вразливий під час багатогодинного інтерв'ю.

При цьому сам Трамп, зі слів джерела, "з нетерпінням чекає" наінтерв'ю.

Зазначається, що матеріали, надані офісу Мюллера, складаються з внутрішніх листів Білого дому і кореспонденції про події, в тому числі про звільнення радника з національної безпеки Майкла Флінна та директора ФБР Джеймса Комі.

За інформацією газети, слідчі спецпрокурора повідомили адвокатам Трампа, що їхні основні питання поділяються на дві прості категорії: що зробив Трамп і про що він думав, коли робив це.

Юристи президента вважають, що команда Мюллера може запитати, чи знав Трамп про зв'язки Флінна з послом Росії Сергієм Кисляком під час президентських перегонів 2016 року, та які інструкції, якщо такі були, він давав.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що розслідування зв'язків його команди з російським урядом, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, засноване на шахрайстві.

 

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Теги: Російська Федерація, расследование, Дональд Трамп
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