Адвокаты Суркиса прокомментировали решение Лондонского суда не в его пользу

Адвокаты Игоря Суркиса и шести английских компаний прокомментировали слушания в Высоком суде Лондона в деле против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Как известно, указанное дело касалось обстоятельств покупки Петром Порошенко во время его президентской каденции доли в телеканале "1+1" у Игоря Суркиса и других акционеров, и незаконного блокирования английским компаниям доступа к их депозитным средствам в ПриватБанке.

"Несмотря на то, что английскому суду были предоставлены бесспорные и неопровержимые доказательства обоснованности исковых требований, суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции для рассмотрения этого иска", - отмечают юристы.

Порошенко и Гонтарева подали ходатайство об отклонении иска на основании того, что на них распространяется действие закона о государственном иммунитете от 1978 года. Согласно этому закону, иностранные государства и их должностные лица имеют иммунитет от разбирательств в английских судах.

При этом адвокаты ответчика заявили, что в результате этого решения провалилась попытка скомпрометировать национализацию ПриватБанка и взыскать с государства средства.

"Подобные заявления являются намеренно искаженными и откровенно манипулятивными. Во-первых, обжалование национализации ПриватБанка никогда не было предметом иска в суде Лондона, истцы доказывали факты политической коррупции и шантажа бывшими топ-чиновниками в своих частных интересах. Во-вторых, никаких претензий к государству - Украине никто и никогда не предъявлял", - добавляют юристы.

Юристы также добавили, что подобное решение суда никоим образом не остановит их борьбы за возвращение утраченных активов. Сейчас отрабатывается возможность апелляционного обжалования данного решения суда, инициирование уголовных производств по фактам преступного сговора бывших должностных лиц, а также принятие других правовых механизмов в целях восстановления нарушенных интересов и привлечения виновных лиц к ответственности.

Напомним, иск к Порошенко и Гонтаревой подал Игорь Суркис и шесть зарегистрированных в Англии в 2012 году компаний. Он касается потери Суркисами $350 млн средств в ходе национализации ПриватБанка: денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах банка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы якобы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.