Лондонский суд в иске против Порошенко и Гонтаревой принял решение не в пользу Суркисов
Высокий суд Лондона отказал шести компаниям Игоря Суркиса в иске против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Петра Порошенко относительно национализации ПриватБанка. Иск был на сумму более 350 млн млн долларов.
Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.
"Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске относительно национализации ПриватБанка. Иск на сумму более 350 млн долларов. Были заявлены претензии к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой. Эти претензии суд признал полностью несостоятельными", - заявил адвокат.
Как известно, иск к Порошенко и Гонтаревой подал Игорь Суркис и шесть зарегистрированных в Англии в 2012 году компаний. Он касается потери Суркисами $350 млн средств в ходе национализации ПриватБанка: денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах банка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы якобы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.
Порошенко и Гонтарева подали ходатайства об отклонении иска на основании того, что на них распространяется действие Закона о государственном иммунитете от 1978 года. Согласно этому закону, иностранные государства и их должностные лица обладают иммунитетом от разбирательств в английских судах.
Из документа с выводами судьи следует, что он не согласился с аргументами адвокатов Суркиса относительно того, может ли Высокий суд Лондона рассматривать этот иск.
Судья пришел к выводу, что во всем что касается процедуры bail-in Гонтарева и Порошенко действовали в ходе исполнения своих обязанностей как должностные лице украинского государства, поэтому судебное разбирательство в Высоком суде Лондона запрещено Законом о государственном иммунитете.
Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн.