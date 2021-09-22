Лондонский суд в иске против Порошенко и Гонтаревой принял решение не в пользу Суркисов

Высокий суд Лондона отказал шести компаниям Игоря Суркиса в иске против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Петра Порошенко относительно национализации ПриватБанка. Иск был на сумму более 350 млн млн долларов.

"Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске относительно национализации ПриватБанка. Иск на сумму более 350 млн долларов. Были заявлены претензии к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой. Эти претензии суд признал полностью несостоятельными", - заявил адвокат.

Как известно, иск к Порошенко и Гонтаревой подал Игорь Суркис и шесть зарегистрированных в Англии в 2012 году компаний. Он касается потери Суркисами $350 млн средств в ходе национализации ПриватБанка: денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах банка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы якобы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Порошенко и Гонтарева подали ходатайства об отклонении иска на основании того, что на них распространяется действие Закона о государственном иммунитете от 1978 года. Согласно этому закону, иностранные государства и их должностные лица обладают иммунитетом от разбирательств в английских судах.

Из документа с выводами судьи следует, что он не согласился с аргументами адвокатов Суркиса относительно того, может ли Высокий суд Лондона рассматривать этот иск.

Судья пришел к выводу, что во всем что касается процедуры bail-in Гонтарева и Порошенко действовали в ходе исполнения своих обязанностей как должностные лице украинского государства, поэтому судебное разбирательство в Высоком суде Лондона запрещено Законом о государственном иммунитете.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн.