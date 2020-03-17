Адвокаты Порошенко: нынешнее руководство ГБР отрабатывает политический заказ

Фото: Игорь Головань и Илья Новиков (Интерфакс)

Адвокаты убеждены, очередной "фарс" в ГБР стал еще одним доказательством политических преследований Петра Порошенко

Уже три производства, которые возбудили в Государственном бюро расследований (ГБР) против Петра Порошенко, изъяты за нарушение подследственности, что может быть свидетельством политического преследования. Об этом сообщили журналистам адвокаты пятого президента Петра Порошенко после общения со следователями Государственного бюро расследований.

В то же время, адвокаты напомнили, что НАБУ возбудило уголовное производство по факту политического преследования Петра Порошенко, Пятый президент уже дал показания по этому делу, где фигурируют так называемые "пленки Трубы".

"НАБУ зарегистрировало дело о политическом давлении на Петра Порошенко в рамках расследования ГБР ряда дел, которые имеют цель отвлечь его от работы в Верховной Раде. Мы предоставили всю информацию и надеемся, что детективы сделают все, что необходимо, чтобы это дело относительно политического преследования двигалась вперед. Для этого есть все основания", - заявил адвокат Илья Новиков.

Разговор со следователями ГБР, которое касалась дела относительно формирования коалиции в Верховной Раде, адвокаты назвали бессмысленной.

"Следователи имели несколько вопросов относительно того, как функционирует украинская Конституция, как формируется коалиция в Верховной Раде. Почему-то эти вопросы теоретические - такие, как можно ставить студентам на экзамене - они были к господину Порошенко. И почему-то необходимо было задать в формате допроса. Снова присутствовал господин Корецкий. Мы настаиваем на этом снова, что это человек, к которому непосредственно обращался Труба с инструкциями. Который отчитывался перед Трубой о том, как они делают эти политические дела. Он не был отстранен - господин Корецкий - от ведения этих дел. И по нашему мнению это означает, что нынешнее руководство ГБР фактически продолжает ту же линию и отрабатывает те самые инструкции, которые отрабатывал Труба, когда эти дела были возбуждены", - добавил Новиков.

В свою очередь, адвокат Игорь Головань отметил, что очередной "фарс" в ГБР стал еще одним доказательством политических преследований Петра Порошенко.

"Это уже превращаться в некий фарс. То есть мы уже говорили и о месте их расположения. Они не могли назвать, в каком районе они находятся. Затем мы выясняли их должностное положение. Поскольку мы знаем, что Указом президента еще 5 февраля была изменена организационная структура, в ГБР появились другие названия должностей. Но удостоверения остались старые. Со старыми названиями должностей", - отметил Игорь Головань.

Он сообщил, что в ходе допросов подтвердились факты многочисленных новых нарушений ГБР. "Они даже формально не имеют права расследовать ряд уголовных производств. Уже три уголовные производства переданы по подследственности и изъяты в ГБР. Уже мы знаем точно, что как минимум семь уголовных производств незаконно без должных на то оснований зарегистрированные ГБР", - резюмировал Головань.

Как писало РБК-Украина, ранее временно исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Виктор Чумак назвал подозрения ГБР в деле Порошенко необоснованными.