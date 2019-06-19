Адвокаты обжалуют отказ ФСБ госпитализировать Бекирова

Адвокаты тяжело больного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова обжалует решение ФСБ России не госпитализировать его. Об этом пишут "Крым.Реалии".

Адвокат Алексей Ладин прокомментировал заявление следователя ФСБ России в Крыму Ивана Романца, который назвал "сомнительным" решение ЕПСЧ в отношении крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и отказал в его госпитализации из СИЗО №1 Симферополя.

По словам Ладина, такая позиция ФСБ России "вызывает удивление" и "Россия обязана его исполнить, а не рассуждать".

Накануне стало известно, что старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по провам человека (ЕСПЧ), отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Ранее РБК-Украина писало, что в России завершили следствие по делу украинского политзаключенного Эдема Бекирова, которого обвиняют в "незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки".