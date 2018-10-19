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Адвокаты Януковича не прибыли в суд, заседание перенесено

Новости » Политика    19.10.2018 - 11:13
Фото: Виктор Янукович (UN Photo)
Фото: Виктор Янукович (UN Photo)

Заседание по делу перенесли на 22 октября

Адвокаты беглого президента Виктора Януковича снова не прибыли в Оболонский райсуд Киева на сегодняшнее заседание по делу о государственной измене. Об этом в зале суда объявил председательствующий судья, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, адвокаты подали заявления о том, что Янукович вызвал их в Москву для согласования правовой позиции.

"На судебное заседание не явились адвокаты Януковича из объединения AVERLEX, а также господин Горошинский и Байдык. В суд поданы заявления, в которых они сообщают, что их вызвал для согласования правовой позиции обвиняемый Виктор Федорович, поэтому они отбыли в город Москва", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Девятко отметил, что суд никуда не спешит и отложил слушания.

"Суд никуда не спешит в данном процессе, учитывая изложенное, суд объявляет перерыв - до 9 часов 22 октября", - добавил судья.

Напомним, судья Владислав Девятко заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович должен выступить с последним словом в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене 23 октября 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, по словам адвоката Януковича Александра Горошинского, экс-президент будет выступать с последним словом в суде только в порядке международной правовой помощи.

Добавим, ранее суд Киева вызвал Януковича на 12 октября для провозглашения последнего слова.

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