Адвокати Януковича не прибули в суд, засідання перенесено

Фото: Віктор Янукович (UN Photo)

Засідання у справі перенесено на 22 жовтня

Адвокати президента-втікача Віктора Януковича знову не прибули в Оболонський райсуд Києва на сьогоднішнє засідання у справі про державну зраду. Про це у залі суду оголосив головуючий суддя, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, адвокати подали заяви про те, що Янукович викликав їх до Москви для узгодження правової позиції.

"На судове засідання не з’явилися адвокати Януковича із обєднання AVERLEX, а також пан Горошинський та Байдик. До суду подано заяви, в яких вони повідомляють, що їх викликав для узгодження правової позиції обвинувачений Віктор Федорович, тому вони відбули до міста Москва", - сказав головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

Дев’ятко зазначив, що суд нікуди не поспішає і відклав слухання.

"Суд нікуди не поспішає у даному процесі, враховуючи викладене, суд оголошує перерву - до 9 години 22 жовтня", - додав суддя.

Нагадаємо, суддя Владислав Дев'ятко заявив, що екс-президент України Віктор Янукович повинен виступити з останнім словом в Оболонському районному суді Києва у справі про держзраду 23 жовтня 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, за словами адвоката Януковича Олександра Горошинського, екс-президент буде виступати з останнім словом у суді тільки в порядку міжнародної правової допомоги.

Додамо, раніше суд Києва викликав Януковича на 12 жовтня для проголошення останнього слова.