Адвокаты Навального заявили об ухудшении состояния политика в тюрьме

Они утверждают, что у Навального сильные боли в спине. Также он жаловался, что у него отнимается нога. А в тюрьме за все это время ему дали только две таблетки обезбаливающего.

Также адвокаты сообщили, что впервые их не пустили к клиенту, хотя встреча была согласована на среду, на 13:00. В колонии обосновали недопуск "режимными мероприятиями".