UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Адвокаты Навального заявили об ухудшении состояния политика в тюрьме

Автор: Роман Тверденко

Состояние российского политика Алексея Навального в тюрьме ухудшилось. Он испытывает боли в спине и ноге.

Об этом заявили адвокаты оппозиционера Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, сообщает российское бюро "Радио Свобода".

Они утверждают, что у Навального сильные боли в спине. Также он жаловался, что у него отнимается нога. А в тюрьме за все это время ему дали только две таблетки обезбаливающего.

Также адвокаты сообщили, что впервые их не пустили к клиенту, хотя встреча была согласована на среду, на 13:00. В колонии обосновали недопуск "режимными мероприятиями".

Напомним, на прошлой неделе Соединенные Штаты Америки (США) вводят новые торговые санкции против Российской Федерации. Новые меры вводят из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального и Скрипалей в Солсбери.

Кроме того, санкции против России из-за Навального ввели в Европейском союзе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Навальный
Читайте также
Канада ввела санкции против России из-за ситуации с Навальным
Прогноз погоды