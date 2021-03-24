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Адвокати Навального заявили про погіршення стану політика у в'язниці

Автор: Роман Тверденко

Стан російського політика Олексія Навального у в'язниці погіршився. Він відчуває болі в спині і нозі.

Про це заявили адвокати опозиціонера Ольга Михайлова і Вадим Кобзєв, повідомляє російське бюро "Радіо Свобода".

Вони стверджують, що у Навального сильні болі в спині. Також він скаржився, що у нього віднімається нога. А у в'язниці за весь цей час йому дали тільки дві таблетки знеболювального.

Також адвокати повідомили, що вперше їх не пустили до клієнта, хоча зустріч була погоджена на середу на 13:00. У колонії обґрунтували недопуск "режимними заходами".

Нагадаємо, минулого тижня Сполучені Штати Америки (США) вводять нові торгові санкції проти Російської Федерації. Нові заходи вводять через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і Скрипалів у Солсбері.

Крім того, санкції проти Росії через Навального ввели в Європейському союзі.

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