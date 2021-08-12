Адвокаты Коломойского снова проигнорировали суд по своей жалобе против закрытия "Роттердам+"

Так, неявку 2 из 3 адвокатов суд признал неуважительной.

По мнению прокурора САП Дениса Демкива, систематическая неявка адвокатов заявителей свидетельствует о попытке затянуть судебный процесс, который длится уже более 2 месяцев.

"Очень показательная ситуация у нас складывается. Мы эту жалобу слушаем с середины июня. На сегодняшний день почти 2 месяца мы рассматриваем жалобу. И в этих 2 месяца мы можем увидеть, сколько у нас прошло заседаний и сколько заседаний срывалось, и по чьей вине. Около 2 месяцев мы рассматриваем, а мы еще даже не перешли к исследованию доказательств по этому делу", - сообщил прокурор в судебном заседании.

Из-за неявки истцов, суд вынужден был в 6-й раз перенесли заседание дела по их же жалобе. Следующее заседание запланировано на 17 августа.

