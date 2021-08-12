Адвокати Коломойського знову проігнорували суд за своєю скаргою проти закриття "Роттердам+"

Три з чотирьох адвокатів феросплавних заводів Ігоря Коломойського і Центру протидії корупції знову не з'явилися на судове засідання по слуханні їх загальної скарги проти закриття справи "Роттердам+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію засідання на сайті Вищого антикорупційного суду.
Так, неявку 2 з 3 адвокатів суд визнав неповажною.
На думку прокурора САП Дениса Демківа, систематична неявка адвокатів заявників свідчить про спробу затягнути судовий процес, який триває вже більш як 2 місяці.
"Дуже показова ситуація у нас складається. Ми цю скаргу слухаємо з середини червня. Сьогодні майже 2 місяці ми розглядаємо скаргу. І в цих 2 місяці ми можемо побачити, скільки у нас пройшло засідань і скільки засідань зривалося, і з чиєї вини. Близько 2 місяців ми розглядаємо, а ми ще навіть не перейшли до дослідження доказів у цій справі", - повідомив прокурор у судовому засіданні.
Через неявку позивачів, суд змушений був у 6-й раз перенесли засідання справи за їх же скаргою. Наступне засідання заплановане на 17 серпня.
Нагадаємо, 20 травня новий прокурор САП вчетверте закрив справу "Роттердам+". Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.
Ці рішення також були підтверджені офісом генерального прокурора та вищим Антикорупційним судом України.
Розслідування справи "Роттердам+" тривало більш як 4 роки. За цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.
Відповідно, в ході розслідування не було встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.