Адвокаты в Германии попросили открыть дело против Лукашенко

Четыре адвоката из Берлина обратились в Генпрокуратуру в Карлсруэ с требованием возбудить дело против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Также они просят открыть дело против беларусских силовиков.

Об этом сообщает издание Tagesspiegel .

Адвокаты представляют интересы 10 белорусов, в их распоряжении более 100 задокументированных случаев применения пыток властями страны.

Все клиенты сообщили о задержаниях на незначительных основаниях, пытках и жестоком обращении.

"Их удерживали в чрезвычайно тесных камерах и автозаках, и на протяжении нескольких дней они подвергались физическому насилию, их унижали, им угрожали, оскорбляли и подвергали другим унижениям", - говорится в заявлении.

Адвокаты просят, чтобы прокуратура начала расследование против представителей белорусских властей.