Адвокати Германа будуть оскаржувати рішення суду

Про це повідомив адвокат Євген Солодко

Адвокат підозрюваного у замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко заявив, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду. Про це адвокат Євген Солодко повідомив у коментарі журналістам після засідання суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми будемо подавати апеляцію. Вона буде обов'язково. Можливо за ці 5 днів з'явиться нова інформація", - повідомив він.

За його словами, свідчення прокурорів необґрунтовані.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб", - сказала суддя.

Зазначимо, сьогодні, в ході судового засідання адвокат підозрюваного Бориса Германа в Шевченківському районному суді заявив, що нема підстав вважати, що був здійснений терористичний акт. Разом з тим, прокуратура просила обрати Герману запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.