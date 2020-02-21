Адвокаты Филатова обвинили местное СБУ в дестабилизации ситуации в регионе

Адвокаты мэрии Днепра, а также мэра города Бориса Филатова обвиняют управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области в подрыве авторитета местных органов власти и дестабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

Так, по словам адвоката Алексея Шевчука, именно сотрудники СБУ начали распространять дезинформацию о коррумпированности органов власти Днепра, тогда как руководство ведомства не владеет ситуацией, которая сложилась в регионе.

"За последние две недели СБУ в регионе обнародовала информацию о завладении должностными лицами Днепровского горсовета госсредствами и разворовывании бюджета в Днепре. Полноценная проверка не проводится. Это наносит вред деловой репутации и отпугивает инвесторов в регионе. Мы собираем информацию о привлечении к ответственности должностных лиц У СБУ в Днепропетровской области. Органы местного самоуправления и мэр лично будут подавать иски к СБУ в регионе", - сказал он.

Другой адвокат Константин Глоба считает, что своими действиями СБУ Днепропетровской области наносит вред авторитету местной власти.

"Недавно СБУ обнародовала информацию о том, что должностные лица мэрии Днепра присвоили денежные средства. При этом, никому не сообщено о подозрении, никто не вызван на допрос. Кроме заявления ничего нет. Сам этот факт свидетельствует о безосновательности обнародованной информации",- добавил адвокат.

Глоба также отметил, что СБУ действительно провела обыск в одном из департаментов, но это не имеет отношения к мэрии Днепра. По его словам, во время обыска были изъяты документы, однако вскоре возвращены, как такие, которые не интересуют СБУ, что свидетельствует о безосновательности заявлений СБУ.

"Своими действиями СБУ наносит урон Днипровскому горсовету, распространяя недостоверную информацию. Эта информация дестабилизирует ситуацию в регионе. Можно говорить о том, что публикации СБУ подрывают авторитет местных органов и дестабилизируют ситуацию в регионе", - уверен он.

Как сообщили участники пресс-конференции, адвокаты заказали проведение лингвистических экспертиз в связи с публикациями СБУ о местной власти Днипра.

Защита намерена подать судебные иски о защите деловой репутации мэрии Днипра и опровержении обнародованной информации.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Днепр заключил пари с городским головой Борисом Филатовым.