Адвокаты по делу "Роттердам+" оспорят решение НАБУ и САП о приостановке расследования

Адвокаты стороны защиты по делу "Роттердам+" планируют обжаловать решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о приостановке расследования дела.

Об этом они сообщили в эфире телеканала Newsone.

"С момента получения официального решения о приостановлении оно будет нами обжаловано через суд как незаконное", - сообщила адвокат Наталья Дригваль.

По словам адвоката Ирины Одинец, уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает ни минимального, ни максимального срока, на который дело может быть остановлено.

"С учетом того, как она была приостановлена, исподтишка, я думаю, что это дело будет приостановлено до тех пор, пока ее не затмит другой инфоповод", - отметила Одинец.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" и правоохранители не смогли передать дело в суд. За 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашла подтверждения тому, что действие формулы нанесло убытки.

В расследование были вовлечены 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу за период расследование составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

В конце июня 2020 года информацию об отсутствии выводов экспертизы, которая установила бы убытки от действия "Роттердам+" подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов.

Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г. и по текущий момент действует при определении стоимости природного газа для населения.