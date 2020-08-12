Адвокати у справі "Роттердам+" оскаржать рішення НАБУ і САП про припинення розслідування

Адвокати боку захисту по справі "Роттердам +" планують оскаржити рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про припинення розслідування справи.

Про це вони повідомили в ефірі телеканалу Newsone.

"З моменту отримання офіційного рішення про призупинення воно буде оскаржено через суд як незаконне", - повідомила адвокат Наталія Дригваль.

За словами адвоката Ірини Одинець, кримінально-процесуальний кодекс не передбачає ні мінімального, ні максимального терміну, на який справа може бути зупинена.

"З урахуванням того, як вона була припинена, нишком, я думаю, що ця справа буде призупинена до тих пір, поки її не затьмарить інший інфопривід", - зазначила Одинець.

Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" і правоохоронці не змогли передати справу до суду. За 3,5 року, які тривало розслідування, НАБУ не знайшла підтвердження того, що дія формули завдало збитки.

В розслідування були залучені 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати держбюджету на їх роботу за період розслідування склали 96 млн грн, за оцінками екс-глави НКРЕКП Дмитра Вовка.

В кінці червня 2020 року інформацію про відсутність висновків експертизи, яка встановила б збитки від дії "Роттердам+" підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що в справі "Роттердам+" немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років.

Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 році й до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення.