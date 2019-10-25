Адвокаты Болтона ведут переговоры о его показаниях в Конгрессе

Адвокаты бывшего советника президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джона Болтона ведут переговоры с комитетами Палаты представителей о даче показаний в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщается, адвокаты Болтона ведут переговоры с комитетами по вопросам разведки, надзора и иностранных дел. Некоторые представители Демократической партии в комитетах заявили, что бывшему советнику Трампа необходимо дать показания в Конгрессе.

Кроме того, на прошлой неделе бывший главный советник Трампа по России Фиона Хилл заявила, что была свидетелем правонарушений в американской внешней политике. Также она сообщила, что Болтон призвал ее сообщить о выявлении нарушения юристу Совета нацбезопасности.

По данным источников CNN, Хиллари рассказала Конгрессу о том, что Болтон лично называл адвоката американского президента Руди Джулиани "ручной гранатой", которая "собиралась всех взорвать".

Отмечается, что пока неизвестно, будет ли Болтон все же давать показания в американском Конгрессе.

Напомним, ранее сообщалось, что трое американских топ-чиновников дадут показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. В частности, 31 октября перед конгрессменами выступит специальный помощник президента и старший директор Совета национальной безопасности по вопросам Европы и России Тимоти Моррисон.