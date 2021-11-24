Адвокатура - самый стабильный институт в системе правосудия Украины, - Изовитова

На сегодняшний день адвокатура является наиболее стабильным институтом в системе правосудия в Украине, что позволяет ей развиваться и достигать поставленных целей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидии Изовитовой в рамках международной конференции "ЕС и Восточное партнерство" (The EU anditsEasternNeighborhood) в Гааге (Нидерланды).

В рамках дискуссии специальный представитель Министерства иностранных дел Нидерландов по делам Европы и Восточного партнерства ЯпФредерикс (JaapFrederiks) обратил внимание на то, что в условиях, когда страны Восточного партнерства сталкиваются с многочисленными вызовами их стабильности, в том числе внешними, вопрос обеспечения верховенства права приобретает особую важность.

"В наших личных интересах как ЕС инвестировать в стабильность на наших восточных границах. Мы убеждены, что в этом контексте усиление демократических институтов, верховенства права, свободы медиа сделает наши страны-партнеры более устойчивыми", - подчеркнул он.

В свою очередь Лидия Изовитова рассказала, что с момента принятия в 2012 году нового закона об "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и до сегодня украинская адвокатура демонстрировала постоянное развитие и смогла избежать радикальных преобразований, с которыми столкнулись другие институты из системы правосудия в Украине.

"Адвокатура - наиболее стабильный институт в системе правосудия в Украине. В течение 9 лет мы работаем на основе одной редакции профильного закона. Время дало возможность закону достичь заложенных в него стратегических целей", - подчеркнула она.

Благодаря этому удалось не только построить самоуправляющуюся независимую от государства профессиональную организацию адвокатуры, но также гарантировать беспрепятственное осуществление адвокатской деятельности на принципах верховенства права, установить перечень профессиональных прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности, позволяющих защитникам работать безопасно, профессионально и эффективно.

"Тот факт, что этот закон с 2012 года не претерпел принципиальные изменения, хотя несколько лет назад был серьезный риск получить политически мотивированную конъюнктурную новую редакцию, доказывает важное правило: стабильность законодательства является решающим фактором развития эффективных институтов", - подчеркнула Лидия Изовитова.

Вместе с тем, она выразила сожаление, что в Украине еще далеко не всегда выполняются рекомендации Совета Европы и Основные принципы ООН относительно необходимости консультаций с профессиональной организацией адвокатуры относительно внесениялюбых изменений в профильное законодательство.

В свою очередь, заместитель главы НААУ Валентин Гвоздий добавил, что одной из гарантий стабильной работы НААУ является то, что она концентрируется на профессиональных вопросах и остается вне политики.

"Мы - не политический институт, мы всегда вне политических процессов, потому что это - гарантия нашей независимости", - подчеркнул он.