Адвокати підозрюваного у вбивстві Фаріон просили змінити йому запобіжний захід: що вирішив суд

Адвокати В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавці Ірини Фаріон, просили змінити підзахисному запобіжний захід. Втім, львівський суд апеляцію не задовільнив.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець

"За принципової позиції Львівської обласної прокуратури Львівським апеляційним судом залишено під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон", - повідомила Максимець.

Вона нагадала, що раніше Галицький районний суд м. Львова продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

Втім, захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Таким чином, за підсумками засідання, суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, що вбивство мовознавиці Ірини Фаріон сталося 19 липня у Львові. Зловмисник вистрілив жінці у голову в той час, коли вона чекала на таксі на подвір'ї свого будинку. Потерпілу госпіталізували та провели їй операцію, але пізніше вона померла.

Після чого прокурори порушили справу за статтею "умисне вбивство". В рамках пошукової операції у Дніпрі було затримано підозрюваного В’ячеслава Зінченка. Слідство вважає, що стрілець - лише виконавець. Також правоохоронці не виключають "російський слід".

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному, відправивши його під варту без права внесення застави.

Додамо, раніше захист вже подавав апеляцію на зміну запобіжного заходу Зінченку, але безрезультатно. Примітно, що сам фігурант під час одного із судових засідань попросив продовжити йому запобіжний захід, заявивши, що йому "загрожує небезпека".