Адвокати підозрюваного у справі Приватбанку Волкова заявляють про неналежне лікування. Омбудсмен відповів

Захист 62-річного Сергія Волкова, колишнього керівника столичної філії "Приватбанку", скаржиться на неналежні умови перебування свого підзахисного під вартою і слідчому ізоляторі, під час якого йому не забезпечили умов з урахуванням його численних тяжких хворіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвокатів.

За словами адвокатів, Волков страждає на онкологію гортані, гіперплазію передміхурової залози, цукровий діабет першого типу з важким перебігом, підшкірні абсцеси, облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок, дистальну полінейропатію та хронічні хвороби серця.

"З урахуванням цього він має перебувати під наглядом медиків та отримувати належний медичний огляд, але він його не має навіть на прикладі однієї зі своїх хвороб - цукрового діабету інсулінозалежного типу", - зявили адвокати.

Вони також стверджують, що зараз він отримує лише незначну частину того лікування, якого потребує. Наприклад, найпростіше лікування діабету - інсулінотерапію та дієту №9 з контролем рівня глікемії в крові, він отримує лише тому, що вдалося наполягти на користуванні власним глюкометром самого Сергія Волкова.

"Проте сенсори до моделі пристрою, який використовується, зняті з виробництва, а сучасні пристрої передбачають їх використання у поєднанні із мобільним телефоном, що заборонено. Як діяти у випадку, якщо їх одного разу не вдасться знайти у перекупників, невідомо. Йому також потрібен значно ширший спектр заходів, аніж просто інсулінотерапія та дієта", - наголошує захист підозрюваного.

Як заявляє захист Волкова, у відповіді омбудсмена зазначено, що він не дотримується рекомендацій щодо дієтичного харчування. Як наголошують адвокати підозрюваного, така інформація не може відповідати дійсності, оскільки харчування надається самою установою, а при передачі продуктових пакетів родичами, їх проглядає та контролює лікар.

Варто зазначити, що захист Волкова звернувся до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Його відповідь адвокати назвали "формальною відпискою".