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Адвокаты подозреваемого по делу ПриватБанка Волкова заявляют о ненадлежащем лечении. Омбудсмен ответил

Вторник 14 ноября 2023 21:37
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Адвокаты подозреваемого по делу ПриватБанка Волкова заявляют о ненадлежащем лечении. Омбудсмен ответил Фото: Приватбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Защита 62-летнего Сергея Волкова, бывшего руководителя столичного филиала "ПриватБанка", жалуется на ненадлежащие условия пребывания своего подзащитного под стражей и следственном изоляторе, во время которого ему не обеспечили условия с учетом его многочисленных тяжелых болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвокатов.

По словам адвокатов, Волков страдает онкологией гортани, гиперплазией предстательной железы, сахарным диабетом первого типа с тяжелым течением, подкожными абсцессами, облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей, дистальной полинейропатией и хроническими болезнями сердца.

"С учетом этого он должен находиться под наблюдением медиков и получать надлежащее медицинское освидетельствование, но у него нет даже на примере одной из своих болезней - сахарного диабета инсулинозависимого типа", - заявили адвокаты.

Они также утверждают, что сейчас он получает лишь незначительную часть нуждающегося в лечении. Например, самое простое лечение диабета - инсулинотерапию и диету №9 с контролем уровня гликемии в крови, он получает лишь потому, что удалось настоять на пользовании собственным глюкометром самого Сергея Волкова.

"Однако сенсоры к модели используемого устройства сняты с производства, а современные устройства предусматривают их использование в сочетании с мобильным телефоном, что запрещено. Как действовать в случае, если их однажды не удастся найти у перекупщиков, неизвестно. Ему также нужен значительно более широкий спектр мероприятий, чем просто инсулинотерапия и диета", - отмечает защиту подозреваемого.

Как заявляет защита Волкова, в ответе омбудсмена отмечено, что он не следует рекомендациям по диетическому питанию. Как отмечают адвокаты подозреваемого, такая информация не может соответствовать действительности, поскольку питание предоставляется самим учреждением, а при передаче продуктовых пакетов родственниками их просматривает и контролирует врач.

Следует отметить, что защита Волкова обратилась к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. Его ответ адвокаты назвали "формальной отпиской".

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