Адвокати Коломойського позвалися до Європейського суду з прав людини: розгляд скарги розпочався

Він також зазначив, що сподівається на справедливу оцінку ситуації із бізнесменом від європейських суддів.

"ЄСПЛ оцінить на предмет правомірності як застосовані щодо Ігоря Коломойського запобіжні заходи, так і загалом законність кримінального переслідування нашого клієнта. Ця справа матиме важливе значення для функціонування в Україні захисту прав людини та дотримання принципів правової держави", - повідомив адвокат.

Лисак також додав, що в майбутньому сторона захисту його клієнта також оскаржуватиме в ЄСПЛ низку порушень прав людини.

"Ми маємо констатувати, що з моменту нашого звернення зі скаргою в ЄСПЛ ситуація щодо дотримання прав Ігоря Коломойського значно погіршилася. Підозра протягом останніх місяців абсолютно не еволюціонує. Разом з тим, людина вже майже 8 місяців перебуває під вартою за фактично необґрунтованою підозрою, заснованою на нічим не підкріплених припущеннях. У зв’язку із цим, ми вимушені продовжувати оскаржувати незаконні дії відносно пана Коломойського в ЄСПЛ. Цей крок є необхідним для захисту прав і законних інтересів Ігоря Коломойського, оскільки в нашому випадку жоден національний засіб захисту не є ефективним", - підкреслив адвокат.

Захист бізнесмена розраховує на оперативний та справедливий розгляд справи у Європейському суді. Адвокати переконані, що рішення суду спиратиметься на міжнародні стандарти прав людини.

Справа Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували в результаті рішення Шевченківського районного суду. Йому також надали можливість внести заставу у розмірі 509 млн гривень.

Його підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень активів ПриватБанку, а також у відмиванні великої суми грошей шляхом виведення за кордон.

Тоді суд переглянув своє рішення щодо запобіжного заходу Коломойському і збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн гривень.

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