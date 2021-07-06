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Адвокатам могут дать добро на ношение травматического оружия: комитет ВР поддержал закон

Автор: Юлия Струк

Украинским адвокатам могут разрешить носить с собой травматическое оружие. Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал соответствующий законопроект №4612.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета признали соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства законопроект №4612", - сказано в сообщении.

Закон предлагает предоставить право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

Напомним, комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять этот проект закона за основу.

Как писало РБК-Украина, в начале марта ВР провалила законы об обороте оружия в Украине. Речь идет о законопроектах №4335 и №4335-1.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против легализации короткоствольного огнестрельного оружия для граждан.

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