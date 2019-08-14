Адвокат Зайцевой просит изменить приговор на условное наказание

Адвокат осужденной по делу о смертельном ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой просит смягчить наказание своей подзащитной и изменить ей приговор на условное наказание. Об этом она заявила во время заседания Харьковского апелляционного суда, сообщает "Громадське".

В частности, адвокат из-за состояния здоровья ее подзащитной просит назначить наказание Зайцевой в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.

Адвокат Зайцевой утверждает, что степень ее вины меньше, чем второго обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова, поэтому возмещение ущерба потерпевшим должно быть не солидарным, как решил суд первой инстанции, а паевым, и Зайцева должна возместить 30% ущерба, а возмещение 70% следует возложить на Дронова.

В свою очередь, адвокат Сергей Перепелица, представляющий интересы Дронова, обвинил судей и правоохранителей в нарушениях. По его словам, водителю Volkswagen Touareg так и не разъяснили, в чем его вина.

"Моя жалоба основана лишь на нарушениях норм УПК судьей и прокурорами. Эксперты так и не смогли установить скорость автомобиля Lexus. Наше ходатайство о новой экспертизе удовлетворили лишь частично и поручили ее провести тем же специалистам. Судья, не имея специальных технических знаний, сказал, что все возможности установления скорости были исчерпаны", - отметил Перепелица.

Отметим, что в Харьковском апелляционном суде началось рассмотрение жалоб участников ДТП Елены Зайцевой и Геннадия Дронова на решение первой инстанции. По словам адвоката Зайцевой нарушения ее клиентки не является причиной аварии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Киевский районный суд Харькова 26 февраля огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадия Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города. Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы

Кроме того, в апелляционный суд передали дело Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Сообщается, что протоколом автоматического распределения судебных дел определена коллегия судей Харьковского апелляционного суда, которая будет рассматривать дело. Председательствующий по делу - судья Владимир Протасов, судьи Елена Грошева и Виктория Яковлева.