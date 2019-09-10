Адвокат заявил о плохом содержании крымских татар в СИЗО

Крымских татар этапируют и содержат в российских СИЗО в нечеловеческих условиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Эмиля Курбединова в Facebook.

По словам адвоката, он написал жалобы относительно проблем с содержанием заключенных в прокуратуру и уполномоченному по правам человека.

"Сегодня я написал жалобы в прокуратуру и уполномоченному по правам человека о состоянии наших подзащитных, чтобы привести их в соответствие с Женевской конвенцией или, по крайней мере, обеспечить им нормальные условия", - сказал Курбединов.

В частности адвокат заявил о проблемах с содержанием его подзащитных Тофика Абдулгазиева и Ремзи Бекирова. По его словам во время этапирования Абдулгазиев заболел, но ему никто не предоставил медицинскую помощь, а Бекирова по прибытию сразу посадили в карцер с крысами.

"Я не знаю что это за камеры, их называют карантинные камеры. Это подвальные помещения с куполом, которые чуть выше человеческого роста. В самой камере можно находиться в полусогнутом состоянии, там же есть туалет размером 50 см с подвальными коммуникациями", - рассказал Курбединов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" продлили арест в Крыму. Они останутся под стражей еще на два месяца.

Также сообщалось, что, по словам уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, еще один обмен пленными между Украиной и Россией может состояться до конца года.