Адвокат заявил, что НАБУ пыталось скрыть от суда ключевое доказательство в пользу Мартыненко

Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

По словам защиты, НАБУ и САП пытались скрыть от суда свое доказательство

НАБУ и САП пытались скрыть от суда свое доказательство, которое опровергает состав преступления в так называемом "деле Мартыненко". Об этом заявила защита Николая Мартыненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

"НАБУ и САП несколько лет пиарились на обвинениях против Николая Мартыненко и других фигурантов этого дела. Их обливали грязью и без суда навязывали обществу тезис об их виновности. Однако при передаче материалов обвинения в суд прокуроры САП "потеряли" несколько томов дела. Эти материалы собрало само НАБУ, с ними ранее ознакомилась защита", - сказал адвокат Петр Бойко.

В частности, по его словам, прокурор САП Сымкив в интересах НАБУ скрыл от суда протокол совместного совещания "Шкоды" и "Энергоатома".

"Там официально зафиксировано, что чешская компания продает "Энергоатому" продукцию по той же цене, что и в других странах. То есть не было никакого завышения цены "Энергоатома" - нет состава преступления. Ведь все обвинение базируется на якобы завышенной цене для "Энергоатома". К этому фейку манипулятивно приплели Мартыненко и еще несколько человек", - подчеркнул Бойко.

Адвокат отметил, что протокол совместного совещания двух предприятий был изъят самим НАБУ и фигурировал в качестве доказательства с его стороны.

"Но потом НАБУ и САП поняли, что они своими руками опровергают свои же обвинения против Николая Мартыненко. Поэтому незаконно скрыли от суда важное доказательство, которое его оправдывает. Однако у защиты есть и другие документы, которые опровергают обвинения - например, независимый аудит о том, что "Енерогоатом" от контракта со "Шкодой" вместо убытков получил прибыль в 21 млн. грн.", - сказал защитник.

"Поэтому защита во время заседания Шевченковского райсуда Киева потребовала отвода прокурора САП Симкива, который хотел скрыть очень важную информацию. Но суд, к сожалению, отказал в этом, приняв решение, выгодное для стороны обвинения", - подчеркнул Бойко.

"НАБУ и САП прекрасно знают о фальсификации дела и своем полном провале. Поэтому НАБУ и его карманные активисты вместо юридического соревнования в суде - пытаются дискредитировать Николая Мартыненко", - отметил адвокат.