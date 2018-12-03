Адвокат заявив, що НАБУ намагалося приховати від суду ключовий доказ на користь Мартиненка

Фото: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

За словами захисту, НАБУ і САП намагалися приховати від суду свій доказ

НАБУ і САП намагалися приховати від суду свій доказ, яке спростовує склад злочину в так званій "справі Мартиненка". Про це заявив захист Миколи Мартиненка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

"НАБУ і САП кілька років піарилися на звинуваченнях проти Миколи Мартиненка та інших фігурантів цієї справи. Їх обливали брудом і без суду нав'язували суспільству тезу про їх винність. Однак при передачі матеріалів обвинувачення в суд прокурори САП "втратили" кілька томів справи. Ці матеріали зібрало саме НАБУ, з ними раніше ознайомилася захист", - сказав адвокат Петро Бойко.

Зокрема, за його словами, прокурор САП Симків в інтересах НАБУ приховав від суду протокол спільної наради "Шкоди" і "Енергоатому".

"Там офіційно зафіксовано, що чеська компанія продає "Енергоатому" продукцію за тією ж ціною, що і в інших країнах. Тобто не було ніякого завищення ціни "Енергоатому" - немає складу злочину. Адже всі звинувачення базується на нібито завищеній ціні для "Енергоатому". До цього фейку маніпулятивно приплели Мартиненка і ще кілька людей", - підкреслив Бойко.

Адвокат зазначив, що протокол спільної наради двох підприємств було вилучено самим НАБУ і фігурував у якості доказу з його боку.

"Але потім НАБУ і САП зрозуміли, що вони своїми руками спростовують свої ж звинувачення проти Миколи Мартиненка. Тому незаконно приховали від суду важливий доказ, що його виправдовує. Однак у захисту є і інші документи, які спростовують звинувачення - наприклад, незалежний аудит про те, що "Енерогоатом" від контракту зі "Шкодою" замість збитків отримав прибуток в 21 млн. грн.", - сказав захисник.

"Тому захист під час засідання Шевченківського райсуду Києва зажадав відводу прокурора САП Симківа, який хотів приховати дуже важливу інформацію. Але суд, на жаль, відмовив у цьому, ухваливши рішення, вигідне для сторони обвинувачення", - підкреслив Бойко.

"НАБУ і САП прекрасно знають про фальсифікацію справи і своєму повному провалі. Тому НАБУ і його кишенькові активісти замість юридичної змагання у суді - намагаються дискредитувати Миколу Мартиненка", - зазначив адвокат.