Адвокат украинских моряков  подтвердил обмен пленными между Украиной и РФ

Адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов подтвердил обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, "процесс пошел".

"‪Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения.‬

‪Теперь можно сказать, что процесс пошел", - отметил Полозов.

Напомним, в воздушное пространство Украины вошел российский самолет Tu-204-300 Специального летного отряда Российской Федерации, который может участвовать в обмене пленными. На данный момент информации об аэропорте прибытия спецборта нет.

Как писало РБК-Украина ранее, адвокат украинских военнопленных моряков Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитных вывезли автобусами из москвоського СИЗО "Лефортово". По его словам, моряков могут везти в аэропорт "Внуково" для обмена.

Добавим также, 30 августа Полозов подчеркивал, что адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев по поводу обмена пленных между Украиной и РФ. Он объяснял, что это в интересах их подзащитных.