Адвокат требует вывезти политзаключенного Джеппарова из СИЗО в России на медосмотр

Адвокат фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Джеппарова пожаловался в Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру Ростовской области и в Главное управление ФСИН России по Ростовской области из-за непредоставления надлежащей медицинской помощи его подзащитному в СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Айдера Азаматова.

Джеппарова удерживают в СИЗО-4 Шахты в Ростовской области, однако направлять на медицинский осмотр отказываются. Адвокат утверждает, что предоставить необходимую и надлежащую медицинскую помощь Джеппарову в санитарной части СИЗО не в состоянии.

"Из-за халатного отношения СИЗО-4 в этой ситуации, Арсен может потерять слух и есть вероятность заражения крови. Как я писал ранее, все это последствия появления за правым ухом Арсена фурункула, который уже начал гноиться, что вызвало сильные головные боли, появились боли в области сердца, которые также отражаются на его левой руке", - сообщил адвокат.

Ранее адвокат фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Джеппарова Айдер Азаматов заявил, что его подзащитный может потерять слух из-за бездействия медиков российского СИЗО.

Напомним, 12 ноября в Ростове-на-Дону осудили шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Так, Муслима Алиева приговорили к 19 годам лишения свободы, Инверсия Бекиров получил 18 лет заключение, Эмир-Усеин Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет.