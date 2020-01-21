Адвокат вимагає вивезти політв'язня Джеппарова з СІЗО в Росії на медогляд

Адвокат фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Арсена Джеппарова поскаржився до Генеральної прокуратури РФ прокуратури Ростовської області і в Головне управління ФСВП Росії у Ростовській області через ненадання належної медичної допомоги його підзахисному в СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Айдера Азаматова.

Джеппарова утримують в СІЗО-4 Шахти в Ростовській області, однак направляти на медичний огляд відмовляються. Адвокат стверджує, що надати необхідну і належну медичну допомогу Джеппарову в санітарній частині СІЗО не в змозі.

"Через недбале ставлення СІЗО-4 в цій ситуації, Арсен може втратити слух і є ймовірність зараження крові. Як я писав раніше, все це наслідки появи за правим вухом Арсена фурункула, який вже почав гноїтися, що викликало сильні головні болі, з’явилися болі в області серця, які також відображаються на його лівій руці", - повідомив адвокат.

Раніше адвокат фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Арсена Джеппарова Айдер Азаматов заявив, що його підзахисний може втратити слух через бездіяльність медиків російського СІЗО.

Нагадаємо, 12 листопада в Ростові-на-Дону засудили шістьох фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Так, Мусліма Алієва засудили до 19 років позбавлення волі, Інверсія Бекіров отримав 18 років ув'язнення, Емір-Усеін Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.