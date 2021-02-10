Адвокат Трампа назвал импичмент попыткой не допустить экс-президента к выборам

Адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор назвал импичмент попыткой не допустить бывшего президента к выборам. Он также осудил штурм Капитолия.

Если Сенат вслед за Палатой представителей вынесет Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, то впоследствии сможет лишить его права баллотироваться на выборах.

"Нужно понимать, почему мы собрались здесь. Мы на самом деле собрались только потому, что большинство в палате представителей не хочет встретиться с Дональдом Трампом в качестве политического кандидата в будущем", - заявил Кастор.

Он заявил, что скорбит по погибшему в результате беспорядков полицейскому. Кастор сказал, что от представителей Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне "никогда не услышат ничего, кроме осуждения и требований наказать виновных по закону".