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Адвокат Трампа назвал импичмент попыткой не допустить экс-президента к выборам

Автор: Артур Родивилов

Адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор назвал импичмент попыткой не допустить бывшего президента к выборам. Он также осудил штурм Капитолия.

Заявление адвокат озвучил в ходе обсуждения в Сенате.

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Если Сенат вслед за Палатой представителей вынесет Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, то впоследствии сможет лишить его права баллотироваться на выборах.

"Нужно понимать, почему мы собрались здесь. Мы на самом деле собрались только потому, что большинство в палате представителей не хочет встретиться с Дональдом Трампом в качестве политического кандидата в будущем", - заявил Кастор.

Он заявил, что скорбит по погибшему в результате беспорядков полицейскому. Кастор сказал, что от представителей Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне "никогда не услышат ничего, кроме осуждения и требований наказать виновных по закону".

Напомним, Сенат США проголосовал за конституционность процесса импичмента над 45-м президентом Дональдом Трампом, шесть однопартийцев бывшего главы Белого дома также поддержали процедуру.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

Напомним, 26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.

Как писало РБК-Украина, в американском Сенате может не хватить голосов для поддержки импичмента Трампа.

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Новости Украины Дональд Трампимпичмент
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