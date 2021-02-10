Адвокат Трампа назвал импичмент попыткой не допустить экс-президента к выборам

Адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор назвал импичмент попыткой не допустить бывшего президента к выборам. Он также осудил штурм Капитолия.
Заявление адвокат озвучил в ходе обсуждения в Сенате.
Если Сенат вслед за Палатой представителей вынесет Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, то впоследствии сможет лишить его права баллотироваться на выборах.
"Нужно понимать, почему мы собрались здесь. Мы на самом деле собрались только потому, что большинство в палате представителей не хочет встретиться с Дональдом Трампом в качестве политического кандидата в будущем", - заявил Кастор.
Он заявил, что скорбит по погибшему в результате беспорядков полицейскому. Кастор сказал, что от представителей Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне "никогда не услышат ничего, кроме осуждения и требований наказать виновных по закону".
Напомним, Сенат США проголосовал за конституционность процесса импичмента над 45-м президентом Дональдом Трампом, шесть однопартийцев бывшего главы Белого дома также поддержали процедуру.
Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.
Напомним, 26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.
Как писало РБК-Украина, в американском Сенате может не хватить голосов для поддержки импичмента Трампа.