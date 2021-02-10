Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити екс-президента до виборів

Адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор назвав імпічмент спробою не допустити колишнього президента до виборів. Він також засудив штурм Капітолію.

Якщо Сенат слідом за Палатою представників винесе Трампу імпічмент за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту, то згодом зможе позбавити його права балотуватися на виборах.

"Потрібно розуміти, чому ми зібралися тут. Ми насправді зібралися тільки тому, що більшість у палаті представників не хоче зустрітися з Дональдом Трампом як з політичним кандидатом в майбутньому", - заявив Кастор.

Він заявив, що сумує за загиблим унаслідок заворушень поліцейським. Кастор сказав, що від представників Трампа у зв'язку з заворушеннями у Вашингтоні "ніколи не почують нічого, крім осуду і вимог покарати винних за законом".