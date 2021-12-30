Адвокат Торнера рассказал, кто сфабриковал обвинения против него

"Заинтересованные лица почему-то очень громко молчали об еще одном эпизоде, который появился в производстве по отношению к моему клиенту в августе 2019 года и был успешно закрыт со всем производством в августе 2020 года. Сейчас для вас будет неожиданностью, но за этим эпизодом Дмитрия Торнера подозревали в том, что он взял у человека 1,35 млн долларов и не вернул", - рассказал адвокат.

По его словам, тогда бывший футболист Сергей Нагорняк, с которым Дмитрий Торнер познакомился еще в 2000-х, пожаловался правоохранителям, что последний, вроде бы между 2007 и 2010 годами дал Дмитрию Торнеру 1,35 млн долларов, чтобы вложить в какое-то "дело".

"Расписок или каких-либо других документов, которые могут это подтвердить, Нагорняк не имел, а единственное подтверждение, которое он мог привести, - это слова собственной жены, которая является заинтересованным лицом, а к тому же - подругой (бывшей жены Дмитрия Торнера, - ред.) Татьяны Грозной", - рассказал адвокат.

Татьяна Грозная долгое время работала в центральном аппарате МВД, в частности, являлась помощницей экс-замминистра внутренних дел Виктора Ратушняка, подозреваемого в причастности к расстрелам на Майдане в 2014 году. Ее отец - генерал СБУ Евгений Сергиенко, бывший глава отдела "К". А банкир Денис Киреев, которого связывают с окружением главы СБУ Ивана Баканова, - ее брат.

"Так вот, у меня лично есть обоснованные основания считать, что за обращением Нагорняка в правоохранительные органы стоит именно Татьяна Грозная. И это не просто предположение. В адвокатском досье есть документальные подтверждения - запись разговора, где на вопрос, зачем он это делает, Сергей Нагорняк говорит прямо: это не я, это Татьяна Грозная", - подчеркнул Андрей Цыганков.

По его словам, развод Торнера и Грозной сопровождался конфликтом, судами за лишение родительских прав и алименты.

"У Татьяны к Дмитрию осталось глубокое оскорбление, видимо, потому, что стратегия силового и судебного нападения не дала желаемых результатов, и тогда началась "криминальная месть", - отметил адвокат.

Андрей Цыганков подчеркнул, что денежный заем - это вопрос гражданско-правовых отношений и, даже если бы были обоснованы претензии, Сергей Нагорняк должен с ними обращаться в суд, а не добиваться уголовного преследования.

"Ничего из этого Нагорняк не сделал, зато его заявление вдруг объединили с уголовным производством против моего клиента… (этот эпизод - ред.) был объединен с "делом паспортов" и вместе с ним закрыт. Найти какие-то доказательства, которые подтверждали бы слова Сергея Нагорняка, правоохранители не смогли", - подчеркнул адвокат.

Вместе с тем, после того, как в октябре 2021 года в СМИ снова начались появляться негативные публикации о Дмитрии Торнере, апелляционный суд решил, что расследование по этому эпизоду нужно возобновить.

"Это очередное странное "стечение обстоятельств", которое лишь усиливает сомнения в том, случайны ли те информационные "вбросы" относительно Дмитрия Торнера, которые время от времени появляются", - отмечает Андрей Цыганков.

Адвокат также отметил, что в его распоряжении есть данные, свидетельствующие: на правоохранителей, расследовавших дело, оказывалось давление, так называемыми "полномочными представителями" по разным направлениям - МВД, СБУ, Офис генпрокурора.

"По моему мнению, фактически речь идет о личной мести, ради которой не брезгуют самыми грязными приемами, а правоохранительные органы готовы при определенных обстоятельствах выступить рабочим инструментом такой мести", - сказал он.

Андрей Цыганков добавил: адвокатов долгое время не допускали к материалам дела и только в последнее время им дают доступ к разбирательствам в апелляционном суде.

"То есть уже даже у судей появилась явная оскомина из-за постоянного влияния этой семьи на правоохранителей и суды", - резюмировал он.